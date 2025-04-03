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У повістці помилка в прізвищі — в Хмельницькому судили чоловіка

3 квітня 2025 10:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Хмельничанин отримав 4 роки за ухилення від мобілізації через помилку в прізвищі
Суддівський молоток. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Апеляційний суд скасував виправдувальне рішення суду першої інстанції щодо 39-річного мешканця Хмельницького. Його обвинувачували в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура

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Після отримання повістки обвинувачений не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений термін. Свої дії він пояснив технічною помилкою — у повістці було допущено одну неправильну літеру в його прізвищі.

Втім, як довели прокурори, така помилка не могла бути істотною перешкодою для виконання ним військового обов’язку, адже інші персональні дані, включно з іменем, по батькові, адресою та датою народження, були вказані вірно.

На підставі досліджених доказів апеляційна інстанція визнала чоловіка винним та призначила йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.  Суд повністю підтримав позицію прокуратури.

Нагадаємо, на Харківщині оголосили вирок мешканцю Куп'янська, який відмовився мобілізуватися. 

Також у Рівному в суді розглянули справу щодо чоловіка, якого мобілізували до війська попри наявне бронювання.

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