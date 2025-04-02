Рівненський суд скасував мобілізацію працівника з чинним бронюванням

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Рівненський окружний адміністративний суд визнав незаконним призов на військову службу працівника компанії, яка має статус критично важливої для економіки. Військовозобов'язаний мав чинне бронювання до 11 березня 2025 року, однак попри це його мобілізували та зарахували до військової частини.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У матеріалах справи зазначається, що влітку 2024 року чоловіка визнали на військово-лікарській комісії придатним до служби. Вже восени, у вересні 2024 року, його мобілізували та одразу скерували у частину. В ТЦК заявили, що чоловік не надав документи, які могли б підтвердити його право на відстрочку чи бронювання.

Позивач, який працює машиністом дорожньо-транспортних машин у ТОВ "Шляховик-Т", надав суду всі докази того, що його мобілізація була незаконною. Зокрема, заява про бронювання була зареєстрована через портал "Дія", а витяг з додатку "Резерв+" підтверджував чинну відстрочку. Зазначається, що компанія "Шляховик-Т", згідно із Львівської ОВА, має статус критично важливого підприємства для функціонування економіки.

Військова частина та орган, який видав наказ про мобілізацію, наполягали на тому, що у момент призову жодних підтверджень відстрочки не було отримано. Водночас сторона позивача довела, що документ про бронювання був пред'явлений у день мобілізації, а родичі одразу ж подали письмові звернення до ТЦК.

Суд постановив, що з огляду на чинне бронювання, призов був протиправним. Усі накази, видані щодо мобілізації та зарахування позивача до списків особового складу, визнано незаконними. Військова частина зобов’язана виключити його зі своїх списків.

Суддя підкреслив, що бронювання, здійснене через державний портал, має таку ж юридичну силу, як і паперові документи, і не потребує додаткового підтвердження.

Нагадаємо, в Ужгороді судили чоловіка, який відмовився від мобілізації до ЗСУ після отримання повістки.

Також на Кіровоградщині покарали чоловіка, який не пішов до ТЦК, бо мав на утриманні дитину з вадами розвитку.