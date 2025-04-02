Ровенский суд отменил мобилизацию работника с действующим бронированием

Судейский молоток. Фото: Freepik

Ривненский окружной административный суд признал незаконным призыв на военную службу работника компании, которая имеет статус критически важной для экономики. Военнообязанный имел действующее бронирование до 11 марта 2025 года, однако несмотря на это его мобилизовали и зачислили в воинскую часть.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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В материалах дела отмечается, что летом 2024 года мужчину признали на военно-врачебной комиссии годным к службе. Уже осенью, в сентябре 2024 года, его мобилизовали и сразу направили в часть. В ТЦК заявили, что мужчина не предоставил документы, которые могли бы подтвердить его право на отсрочку или бронирование.

Истец, который работает машинистом дорожно-транспортных машин в ООО "Шляховик-Т", предоставил суду все доказательства того, что его мобилизация была незаконной. В частности, заявление о бронировании было зарегистрировано через портал "Дія", а выписка из приложения "Резерв+" подтверждала действующую отсрочку. Отмечается, что компания "Шляховик-Т", согласно Львовской ОВА, имеет статус критически важного предприятия для функционирования экономики.

Воинская часть и орган, издавший приказ о мобилизации, настаивали на том, что в момент призыва никаких подтверждений отсрочки не было получено. В то же время сторона истца доказала, что документ о бронировании был предъявлен в день мобилизации, а родственники сразу же подали письменные обращения в ТЦК.

Суд постановил, что учитывая действующее бронирование, призыв был противоправным. Все приказы, изданные по мобилизации и зачислению истца в списки личного состава, признаны незаконными. Воинская часть обязана исключить его из своих списков.

Судья подчеркнул, что бронирование, осуществленное через государственный портал, имеет такую же юридическую силу, как и бумажные документы, и не требует дополнительного подтверждения.

Напомним, в Ужгороде судили мужчину, который отказался от мобилизации в ВСУ после получения повестки.

Также на Кировоградщине наказали мужчину, который не пошел в ТЦК, потому что имел на иждивении ребенка с недостатками развития.