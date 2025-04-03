Хмельничанин получил 4 года за уклонение от мобилизации из-за ошибки в фамилии

Судейский молоток. Фото: Freepik

Апелляционный суд отменил оправдательное решение суда первой инстанции в отношении 39-летнего жителя Хмельницкого. Его обвиняли в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

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После получения повестки обвиняемый не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в определенный срок. Свои действия он объяснил технической ошибкой — в повестке была допущена одна неправильная буква в его фамилии.

Впрочем, как доказали прокуроры, такая ошибка не могла быть существенным препятствием для выполнения им воинского долга, ведь другие персональные данные, включая имя, отчество, адрес и дату рождения, были указаны верно.

На основании исследованных доказательств апелляционная инстанция признала мужчину виновным и назначила ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Суд полностью поддержал позицию прокуратуры.

Напомним, на Харьковщине объявили приговор жителю Купянска, который отказался мобилизоваться.

Также в Ровно в суде рассмотрели дело в отношении мужчины, которого мобилизовали в армию несмотря на имеющееся бронирование.