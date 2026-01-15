Суд покарав чоловіка у Полтаві, який перешкоджав роботі ТЦК

Суддя під час засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Полтаві чоловік системно передавав у Telegram місця роботи мобілізаційних груп і блокпостів ТЦК. У такий спосіб він перешкоджав проведенню мобілізації в Україні.

Про це йдеться в судовому вироку Шевченківського районного суду міста Полтави.

Житель Полтави перешкоджав мобілізації — що відомо

За даними слідства, уродженець Полтави — громадянин України, неодружений, безробітний і раніше не судимий — на початку 2024 року приєднався до відкритого Telegram-чату. Його створили для збору та поширення інформації про мобілізаційні заходи, блокпости та пересування мобільних груп. Як встановив суд, у чаті було понад 27 тисяч учасників.

Діяв чоловік наступним чином — бачив групу й одразу писав у чат. Повідомляв локації, адреси, орієнтири та час. У дописах згадував "зелених" (ТЦК та СП) і "синіх" (поліцію). Суд зафіксував кілька таких епізодів у 2024–2025 роках.

Мета цих повідомлень була одна — дати тим, хто уникає мобілізації, кілька хвилин переваги. Щоб змінити маршрут, зникнути з поля зору й уникнути контакту. А також зірвати вручення повісток і плани з комплектування.

У вироку зазначено, що поширення такої інформації знижувало ефективність мобілізації. Воно допомагало уникати контактів із ТЦК та СП і створювало загрозу зриву термінів та обсягів комплектування. Також це формувало в суспільстві передумови для відмови від виконання конституційного обов’язку в особливий період.

Що вирішив суд стосовно чоловіка, який перешкоджав роботі ТЦК

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Йдеться не про інформаційну діяльність у соцмережах, а про підрив спроможності держави вести війну, бо мобілізація і комплектування — це частина оборони.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та сприяв розкриттю правопорушення.

Отже, суд призначив чоловікові п’ять років позбавлення волі за перешкоджання діяльності ЗСУ, але з іспитовим строком на два роки. Протягом цього часу засуджений перебуватиме під контролем пробації, зобов’язаний повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не має права виїжджати за кордон без дозволу. Смартфон, з якого зливали інформацію, конфісковано в дохід держави.

