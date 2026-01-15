Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК У Полтаві чоловік перешкоджав мобілізації — як його покарав суд

У Полтаві чоловік перешкоджав мобілізації — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 10:02
Суд покарав чоловіка у Полтаві, який перешкоджав роботі ТЦК
Суддя під час засідання. Ілюстративне фото: Freepik

У Полтаві чоловік системно передавав у Telegram місця роботи мобілізаційних груп і блокпостів ТЦК. У такий спосіб він перешкоджав проведенню мобілізації в Україні.

Про це йдеться в судовому вироку Шевченківського районного суду міста Полтави.

Реклама
Читайте також:

Житель Полтави перешкоджав мобілізації — що відомо

За даними слідства, уродженець Полтави — громадянин України, неодружений, безробітний і раніше не судимий — на початку 2024 року приєднався до відкритого Telegram-чату. Його створили для збору та поширення інформації про мобілізаційні заходи, блокпости та пересування мобільних груп. Як встановив суд, у чаті було понад 27 тисяч учасників.

Діяв чоловік наступним чином — бачив групу й одразу писав у чат. Повідомляв локації, адреси, орієнтири та час. У дописах згадував "зелених" (ТЦК та СП) і "синіх" (поліцію). Суд зафіксував кілька таких епізодів у 2024–2025 роках.

Мета цих повідомлень була одна — дати тим, хто уникає мобілізації, кілька хвилин переваги. Щоб змінити маршрут, зникнути з поля зору й уникнути контакту. А також зірвати вручення повісток і плани з комплектування.

У вироку зазначено, що поширення такої інформації знижувало ефективність мобілізації. Воно допомагало уникати контактів із ТЦК та СП і створювало загрозу зриву термінів та обсягів комплектування. Також це формувало в суспільстві передумови для відмови від виконання конституційного обов’язку в особливий період.

Що вирішив суд стосовно чоловіка, який перешкоджав роботі ТЦК

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період.

Йдеться не про інформаційну діяльність у соцмережах, а про підрив спроможності держави вести війну, бо мобілізація і комплектування — це частина оборони. 

Суд затвердив угоду про визнання винуватості. Обвинувачений визнав провину, щиро розкаявся та сприяв розкриттю правопорушення.

Отже, суд призначив чоловікові п’ять років позбавлення волі за перешкоджання діяльності ЗСУ, але з іспитовим строком на два роки. Протягом цього часу засуджений перебуватиме під контролем пробації, зобов’язаний повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не має права виїжджати за кордон без дозволу. Смартфон, з якого зливали інформацію, конфісковано в дохід держави.

Раніше ми інформували, що суд визнав протиправним призов військовозобов’язаного чоловіка, який мав право на бронювання.

Також ми повідомляли, що суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого без повістки доставили до ТЦК.

Полтава мобілізація покарання ТЦК та СП судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації