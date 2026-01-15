Видео
Главная ТЦК В Полтаве мужчина препятствовал мобилизации — как его наказал суд

В Полтаве мужчина препятствовал мобилизации — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 10:02
Суд наказал мужчину в Полтаве, который препятствовал работе ТЦК
Судья во время заседания. Иллюстративное фото: Freepik

В Полтаве мужчина системно передавал в Telegram места работы мобилизационных групп и блокпостов ТЦК. Таким образом он препятствовал проведению мобилизации в Украине.

Об этом говорится в судебном приговоре Шевченковского районного суда города Полтавы.

Житель Полтавы препятствовал мобилизации — что известно

По данным следствия, уроженец Полтавы — гражданин Украины, холост, безработный и ранее не судимый — в начале 2024 года присоединился к открытому Telegram-чату. Его создали для сбора и распространения информации о мобилизационных мероприятиях, блокпостах и передвижениях мобильных групп. Как установил суд, в чате было более 27 тысяч участников.

Действовал мужчина следующим образом — видел группу и сразу писал в чат. Сообщал локации, адреса, ориентиры и время. В сообщениях упоминал "зеленых" (ТЦК и СП) и "синих" (полицию). Суд зафиксировал несколько таких эпизодов в 2024-2025 годах.

Цель этих сообщений была одна — дать тем, кто избегает мобилизации, несколько минут преимущества. Чтобы изменить маршрут, исчезнуть из поля зрения и избежать контакта. А также сорвать вручение повесток и планы по комплектованию.

В приговоре указано, что распространение такой информации снижало эффективность мобилизации. Оно помогало избегать контактов с ТЦК и СП и создавало угрозу срыва сроков и объемов комплектования. Также это формировало в обществе предпосылки для отказа от выполнения конституционного долга в особый период.

Что решил суд в отношении мужчины, который препятствовал работе ТЦК

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины — препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период.

Речь идет не об информационной деятельности в соцсетях, а о подрыве способности государства вести войну, потому что мобилизация и комплектование — это часть обороны.

Суд утвердил соглашение о признании виновности. Обвиняемый признал вину, искренне раскаялся и способствовал раскрытию правонарушения.

Итак, суд назначил мужчине пять лет лишения свободы за препятствование деятельности ВСУ, но с испытательным сроком на два года. В течение этого времени осужденный будет находиться под контролем пробации, обязан сообщать об изменении места жительства или работы и не имеет права выезжать за границу без разрешения. Смартфон, с которого сливали информацию, конфискован в доход государства.

Ранее мы информировали, что суд признал противоправным призыв военнообязанного мужчины, который имел право на бронирование.

Также мы сообщали, что суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого без повестки доставили в ТЦК.

Полтава мобилизация наказание ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
