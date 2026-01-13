ТЦК бусифицировала военнообязанного, но апелляционный суд встал на его сторону

Сотрудники ТЦК. Иллюстративное фото: Винницкий ТЦК

Третий апелляционный административный суд признал незаконной мобилизацию мужчины, которого без повестки и медицинского осмотра принудительно доставили в территориальный центр комплектования. Суд обязал воинскую часть уволить его и исключить из списков личного состава.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

В чем особенности дела

Апелляционная инстанция отменила решение первой инстанции по делу №160/6554/25 и признала противоправным приказ о призыве. Суд отметил: мобилизация, проведенная с нарушением процедуры, не является необратимой.

Истец заявил, что его принудительно доставили неизвестные лица в помещение ТЦК, где он находился несколько дней. После этого его направили на военно-врачебную комиссию, но фактически осмотра не было — мужчина отказался из-за отсутствия медицинских документов. Несмотря на это его признали годным и мобилизовали.

Нарушение процедуры со стороны ТЦК

Апелляционный суд установил, что в деле отсутствуют надлежащим образом оформленные документы ВВК. Справка комиссии имеет юридическую силу только при условии реального прохождения осмотра с анализами, исследованиями и подписями врачей различных специальностей. В данном случае таких документов не было.

Суд отдельно подчеркнул: территориальные центры комплектования не имеют права самостоятельно задерживать граждан. Административное задержание и принудительный привод — это компетенция Национальной полиции. Представители ТЦК могут лишь инициировать задержание, если лицо находится в розыске за игнорирование повесток.

