ТЦК бусифікувала військовозобов'язаного, але апеляційний суд встав на його сторону

Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Третій апеляційний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого без повістки та медичного огляду примусово доставили до територіального центру комплектування. Суд зобов’язав військову частину звільнити його та виключити зі списків особового складу.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" з посиланням на матеріали судового розгляду.

Реклама

Читайте також:

В чому особливості справи

Апеляційна інстанція скасувала рішення першої інстанції у справі №160/6554/25 та визнала протиправним наказ про призов. Суд наголосив: мобілізація, проведена з порушенням процедури, не є незворотною.

Позивач заявив, що його примусово доставили невідомі особи до приміщення ТЦК, де він перебував кілька днів. Після цього його направили на військово-лікарську комісію, але фактично огляду не було — чоловік відмовився через відсутність медичних документів. Попри це його визнали придатним і мобілізували.

Порушення процедури з боку ТЦК

Апеляційний суд встановив, що у справі відсутні належно оформлені документи ВЛК. Довідка комісії має юридичну силу лише за умови реального проходження огляду з аналізами, дослідженнями та підписами лікарів різних спеціальностей. У цьому випадку таких документів не було.

Суд окремо підкреслив: територіальні центри комплектування не мають права самостійно затримувати громадян. Адміністративне затримання та примусовий привід — це компетенція Національної поліції. Представники ТЦК можуть лише ініціювати затримання, якщо особа перебуває в розшуку за ігнорування повісток.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік зробив собі фальшиву довідку ВЛК. Також ми писали, що на Вінниччині судили диверсантів.