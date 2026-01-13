Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Суд звільнив чоловіка від мобілізації — що порушили в ТЦК

Суд звільнив чоловіка від мобілізації — що порушили в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 01:03
ТЦК бусифікувала військовозобов'язаного, але апеляційний суд встав на його сторону
Співробітники ТЦК. Ілюстративне фото: Вінницький ТЦК

Третій апеляційний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, якого без повістки та медичного огляду примусово доставили до територіального центру комплектування. Суд зобов’язав військову частину звільнити його та виключити зі списків особового складу.

Про це повідомила "Судово-юридична газета" з посиланням на матеріали судового розгляду.

Реклама
Читайте також:

В чому особливості справи

Апеляційна інстанція скасувала рішення першої інстанції у справі №160/6554/25 та визнала протиправним наказ про призов. Суд наголосив: мобілізація, проведена з порушенням процедури, не є незворотною.

Позивач заявив, що його примусово доставили невідомі особи до приміщення ТЦК, де він перебував кілька днів. Після цього його направили на військово-лікарську комісію, але фактично огляду не було — чоловік відмовився через відсутність медичних документів. Попри це його визнали придатним і мобілізували.

Порушення процедури з боку ТЦК

Апеляційний суд встановив, що у справі відсутні належно оформлені документи ВЛК. Довідка комісії має юридичну силу лише за умови реального проходження огляду з аналізами, дослідженнями та підписами лікарів різних спеціальностей. У цьому випадку таких документів не було.

Суд окремо підкреслив: територіальні центри комплектування не мають права самостійно затримувати громадян. Адміністративне затримання та примусовий привід — це компетенція Національної поліції. Представники ТЦК можуть лише ініціювати затримання, якщо особа перебуває в розшуку за ігнорування повісток.

Нагадаємо, в Одеській області чоловік зробив собі фальшиву довідку ВЛК. Також ми писали, що на Вінниччині судили диверсантів.

суд мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації