Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському 5 лютого — поліція підтвердила

У поліції підтвердили вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському
У поліції підтвердили інформацію про вибух біля територіально центру комплектування у Кам’янці-Подільському у середу, 5 лютого. Наразі на місці працюють усі екстрені служби.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.
Вибух біля ТЦК у Кам’янці-Подільському
"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух", — йдеться у повідомленні.
На місці інциденту працюють екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини вибуху.
Нагадаємо, інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська заявила, що внаслідок вибуху загинув один чоловік, четверо — поранені.
Також СБУ встановила обставини вибуху в будівлі Рівненського ТЦК 1 лютого. Окупанти завербували жителя Житомирщини.
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