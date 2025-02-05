Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському 5 лютого — поліція підтвердила

Правоохоронці та медики на місці вибухи в Кам'янці-Подільському. Фото: Нацполіція

У поліції підтвердили інформацію про вибух біля територіально центру комплектування у Кам’янці-Подільському у середу, 5 лютого. Наразі на місці працюють усі екстрені служби.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram.

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"Сьогодні, 5 лютого, близько 13:00 години в Кам’янці-Подільському біля приміщення місцевого ТЦК стався вибух", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці на місці вибухи в Кам'янці-Подільському. Фото: Нацполіція

На місці інциденту працюють екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група ГУНП в Хмельницькій області.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини вибуху.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, інспекторка з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська заявила, що внаслідок вибуху загинув один чоловік, четверо — поранені.

Також СБУ встановила обставини вибуху в будівлі Рівненського ТЦК 1 лютого. Окупанти завербували жителя Житомирщини.