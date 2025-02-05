Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском 5 февраля — полиция подтвердила

Правоохранители и медики на месте взрыва в Каменце-Подольском. Фото: Нацполиция

В полиции подтвердили информацию о взрыве возле территориально центра комплектования в Каменце-Подольском в среду, 5 февраля. Сейчас на месте работают все экстренные службы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.

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Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском

"Сегодня, 5 февраля, около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Правоохранители на месте взрыва в Каменце-Подольском. Фото: Нацполиция

На месте инцидента работают экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства взрыва.

Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская заявила, что в результате взрыва погиб один человек, четверо — ранены.

Также СБУ установила обстоятельства взрыва в здании Ровенского ТЦК 1 февраля. Оккупанты завербовали жителя Житомирской области.