Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском 5 февраля — полиция подтвердила

В полиции подтвердили взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском
В полиции подтвердили информацию о взрыве возле территориально центра комплектования в Каменце-Подольском в среду, 5 февраля. Сейчас на месте работают все экстренные службы.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram.
Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском
"Сегодня, 5 февраля, около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв", — говорится в сообщении.
На месте инцидента работают экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства взрыва.
Напомним, инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская заявила, что в результате взрыва погиб один человек, четверо — ранены.
Также СБУ установила обстоятельства взрыва в здании Ровенского ТЦК 1 февраля. Оккупанты завербовали жителя Житомирской области.
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