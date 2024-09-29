Суд продовжив тримання під вартою чоловіка, який передавав РФ дані про ТЦК

Судове засідання. Ілюстративне фото: Судова влада України

У Миколаєві 49-річний чоловік, ймовірно, передавав Російській Федерації дані про ТЦК, переміщення підрозділів ЗСУ та інформацію про розташування об'єктів критичної інфраструктури у місті. Наразі йому продовжили строк тримання під вартою.

Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва на сторінці у Facebook.

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Деталі справи

Відповідно до обвинувального акту, у лютому 2023 року чоловік погодився за грошову винагороду надавати представнику РФ інформацію про розташування та переміщення підрозділів Збройних сил України, а також об’єкти критичної інфраструктури у місті Миколаєві.

Крім того, обвинувачений здійснив фото та відеофіксацію кількох територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Отримані файли він надіслав вищезазначеному представнику РФ за допомогою месенджеру "Telegram". Також обвинувачений надав свої банківські реквізити для отримання грошової винагороди.

Рішення суду

Під час чергового засідання обвинувачений і сторона захисту рішуче виступили проти продовження терміну тримання під вартою. Незважаючи на їх заперечення, суд ухвалив рішення про продовження арешту. Прокурор підкреслив, що ризики, на підставі яких було обрано запобіжний захід, не зменшились та не зникли. Наразі у судовому процесі оголошена перерва.

Нагадаємо, що у Запоріжжі суд жорстко покарав колишнього полоненого бійця ЗСУ. Відомо, що він добровільно здався в полон, після чого допомагав росіянам розповсюджувати пропаганду "про звірства "Азова"".

Також ми писали, що в Херсонській області суд розглянув справу майора ЗСУ, який вимагав гроші від солдатів за те, що не буде оформлювати адміністративні штрафи за їхні порушення. Його не стали саджати за ґрати, проте він мусить сплатити величезний штраф.