Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow В Николаеве мужчину подозревают в передаче данных о ТЦК — что решил суд arrow

В Николаеве мужчину подозревают в передаче данных о ТЦК — что решил суд

29 сентября 2024 23:53
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Суд продлил заключение под стражей мужчины, который передавал РФ данные о ТЦК
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Судебная власть Украины
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Николаеве 49-летний мужчина, вероятно, передавал Российской Федерации данные о ТЦК, перемещении подразделений ВСУ и информацию о расположении объектов критической инфраструктуры в городе. В настоящее время ему продлили срок содержания под стражей.

Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева на странице в Facebook.

Читайте также:

Детали дела

Согласно обвинительному акту, в феврале 2023 года мужчина согласился за денежное вознаграждение передавать представителю РФ информацию о расположении и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, а также объекты критической инфраструктуры в Николаеве.

Кроме того, обвиняемый сделал фото- и видеофиксацию нескольких территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Полученные файлы он отправил вышеупомянутому представителю РФ с помощью мессенджера Telegram. Также обвиняемый предоставил свои банковские реквизиты для получения денежного вознаграждения.

Решение суда

В ходе очередного заседания обвиняемый и сторона защиты решительно выступили против продления срока содержания под стражей. Несмотря на их возражения, суд принял решение о продлении ареста. Прокурор подчеркнул, что риски, на основании которых была избрана мера пресечения, не уменьшились и не исчезли. В судебном процессе объявлен перерыв.

Напомним, что в Запорожье суд жестко наказал бывшего пленного бойца ВСУ. Известно, что он добровольно сдался в плен, после чего помогал россиянам распространять пропаганду "о зверствах "Азова".

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, который требовал деньги от солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Его не стали сажать в тюрьму, однако он должен заплатить огромный штраф.

суд правосудие Николаев ТЦК и СП судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

01:11 В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога — в чем причина

Срочная новость

00:50 В Кривом Роге слышны взрывы

29 сентября 2024

23:53 В Николаеве мужчину подозревают в передаче данных о ТЦК — что решил суд

23:43 В Украине после инцидента на Львовщине проверят заведения, где проживают дети

23:17 Могут ли мобилизованные подписать контракт — юрист объяснил нюансы

22:32 Во Львове призывник пытался отменить свою мобилизацию — что сказал суд

22:30 В Одессе уроженец Запорожья хотел сжечь военное авто — что решил суд

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

22:01 Анджей Дуда предстанет перед судом — что сделал глава Польши

21:45 От дождей до жары — к какой погоде готовиться украинцам на следующей неделе

21:36 Динамо с голом из центра поля разгромило Левый Берег — видео

Срочная новость

01:11 В Киеве и большинстве областей Украины объявлена тревога — в чем причина

Срочная новость

00:50 В Кривом Роге слышны взрывы

29 сентября 2024

23:53 В Николаеве мужчину подозревают в передаче данных о ТЦК — что решил суд

23:43 В Украине после инцидента на Львовщине проверят заведения, где проживают дети

23:17 Могут ли мобилизованные подписать контракт — юрист объяснил нюансы

22:32 Во Львове призывник пытался отменить свою мобилизацию — что сказал суд

22:30 В Одессе уроженец Запорожья хотел сжечь военное авто — что решил суд

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

22:01 Анджей Дуда предстанет перед судом — что сделал глава Польши

21:45 От дождей до жары — к какой погоде готовиться украинцам на следующей неделе

21:36 Динамо с голом из центра поля разгромило Левый Берег — видео

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд