Суд продлил заключение под стражей мужчины, который передавал РФ данные о ТЦК

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Судебная власть Украины

В Николаеве 49-летний мужчина, вероятно, передавал Российской Федерации данные о ТЦК, перемещении подразделений ВСУ и информацию о расположении объектов критической инфраструктуры в городе. В настоящее время ему продлили срок содержания под стражей.

Об этом сообщает Центральный районный суд Николаева на странице в Facebook.

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Детали дела

Согласно обвинительному акту, в феврале 2023 года мужчина согласился за денежное вознаграждение передавать представителю РФ информацию о расположении и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины, а также объекты критической инфраструктуры в Николаеве.

Кроме того, обвиняемый сделал фото- и видеофиксацию нескольких территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Полученные файлы он отправил вышеупомянутому представителю РФ с помощью мессенджера Telegram. Также обвиняемый предоставил свои банковские реквизиты для получения денежного вознаграждения.

Решение суда

В ходе очередного заседания обвиняемый и сторона защиты решительно выступили против продления срока содержания под стражей. Несмотря на их возражения, суд принял решение о продлении ареста. Прокурор подчеркнул, что риски, на основании которых была избрана мера пресечения, не уменьшились и не исчезли. В судебном процессе объявлен перерыв.

Напомним, что в Запорожье суд жестко наказал бывшего пленного бойца ВСУ. Известно, что он добровольно сдался в плен, после чего помогал россиянам распространять пропаганду "о зверствах "Азова".

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, который требовал деньги от солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Его не стали сажать в тюрьму, однако он должен заплатить огромный штраф.