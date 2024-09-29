Бронювання від мобілізації — на Волині працівниця ТЦК вимагала гроші з держпідприємства

Судове засідання. Ілюстративне фото: Південне МУ Мін'юсту в Одесі

У Володимир-Волинському працівниця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вимагала від держпідприємства гроші за бронювання працівників від мобілізації. Жінку затримали на "гарячому".

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що одне з державних підприємств намагалося забронювати трьох працівників від мобілізації.

Жінка зв'язалась з організацією та повідомила, що знайшла помилки у документах на бронювання, а вартість виправлення складає 600 доларів США.

Після звернення представниці держпідприємства до поліції, жінку затримали під час отримання грошей

Під час судового засідання фігурантка справи визнала свою провину.

Рішення суду

Нововолинський міський суд визнав винною працівницю ТЦК за зловживання впливом та призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 42 500 гривень.

Нагадаємо, в Херсонській області суд розглянув справу майора ЗСУ, який вимагав гроші із солдатів за те, що не буде оформлювати адміністративні штрафи за їхні порушення. Суд не став саджати майора за ґрати, але він мусить сплатити величезний штраф.

А на Львівщині старості села у Стрийському районі, який жорстоко побив палицею пенсіонерку, не вдалось уникнути покарання. Суд переглянув виправдувальний вирок і призначив новий, а саме півтора року за ґратами.