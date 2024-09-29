Бронирование от мобилизации — на Волыни работница ТЦК требовала деньги с госпредприятия

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Южное ГУ Минюста в Одессе

Во Владимире-Волынском работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) требовала от госпредприятия деньги за бронирование работников от мобилизации. Женщину задержали на "горячем".

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах суда указано, что одно из государственных предприятий пыталось забронировать троих работников от мобилизации.

Женщина связалась с организацией и сообщила, что обнаружила ошибки в документах на бронирование, а стоимость исправления составляет 600 долларов США.

После обращения представительницы госпредприятия в полицию женщину задержали во время получения денег

В ходе судебного заседания фигурантка дела признала свою вину.

Решение суда

Нововолынский городской суд признал виновной работницу ТЦК за злоупотребление влиянием и назначил наказание в виде штрафа в размере 42 500 гривен.

Напомним, в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.

А на Львовщине старости села в Стрыйском районе, жестоко избившего палкой пенсионерку, не удалось избежать наказания. Суд пересмотрел оправдательный приговор и назначил новый, а именно полтора года за решеткой.