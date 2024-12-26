Суд зобов’язав ТЦК розглянути заяву львів'янина про відстрочку від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Pexels

Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність одного з районних територіальних центрів комплектування (ТЦК), який не розглянув документи військовозобов’язаного чоловіка на отримання відстрочки від мобілізації. У ТЦК наполягали на його особистій присутності, хоча це не передбачено чинним законодавством.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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ТЦК принципово не розглядав заяву на відстрочку

Військовозобов’язаний, який звернувся до суду, стверджував, що його документи, надіслані поштою, проігнорували, а замість цього ТЦК вимагав його особистої присутності.

Позивач обґрунтував своє звернення тим, що доглядає за батьком із другою групою інвалідності, що є підставою для відстрочки згідно з чинним законодавством. У червні чоловік надіслав необхідні документи поштою, але у відповідь отримав лише повідомлення про необхідність особистого відвідування ТЦК.

Суддя встановила, що порядок організації військового обліку, визначений законодавством, не вимагає особистої присутності для подання документів на відстрочку. Суд зобов’язав ТЦК розглянути надіслані матеріали, ухвалити відповідне рішення та повідомити позивача про результат.

У рішенні також наголошується, що бездіяльність з боку ТЦК у цьому випадку порушує права громадян, оскільки заяву та документи не розглянули, а жодних офіційних рішень прийнято не було. Суд зобов’язав працівників центру виправити ситуацію, дотримуючись встановлених процедур.

Рішення набирає чинності після закінчення строку на подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили чоловіка за ухилення від мобілізації.

Також у Тернополі суд покарав підприємця, який за хабар пропонував вирішити питання з проходженням ВЛК.