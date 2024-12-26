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Во Львове суд наказал ТЦК за игнорирование заявления на отсрочку

26 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление львовянина об отсрочке от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

Львовский окружной административный суд признал противоправным бездействие одного из районных территориальных центров комплектования (ТЦК), не рассмотревшего документы военнообязанного мужчины на получение отсрочки от мобилизации. В ТЦК настаивали на его личном присутствии, хотя это не предусмотрено действующим законодательством.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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Военнообязанный, обратившийся в суд, утверждал, что его документы, отправленные по почте, проигнорировали, а вместо этого ТЦК требовал его личного присутствия.

Истец обосновал свое обращение тем, что ухаживает за отцом со второй группой инвалидности, что является основанием для отсрочки согласно действующему законодательству. В июне мужчина направил необходимые документы по почте, но в ответ получил лишь уведомление о необходимости личного посещения ТЦК.

Судья установила, что порядок организации военного учета, определенный законодательством, не требует личного присутствия для предоставления документов на отсрочку. Суд обязал ТЦК рассмотреть присланные материалы, принять соответствующее решение и сообщить истцу о результате.

В решении также отмечается, что бездействие со стороны ТЦК в этом случае нарушает права граждан, поскольку заявление и документы не были рассмотрены, а никаких официальных решений принято не было. Суд обязал работников центра исправить ситуацию, соблюдая установленные процедуры.

Решение вступает в силу по истечении срока для подачи апелляционной жалобы.

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили мужчину за уклонение от мобилизации.

Также в Тернополе суд наказал предпринимателя , который за взятку предлагал решить вопрос с прохождением ВВК.

суд Львовская область мобилизация отсрочка судебные решения

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