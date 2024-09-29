У Львові призовник намагався скасувати свою мобілізацію

Судове засідання. Ілюстративне фото: Еспресо Захід

У Львівській області 23-річний чоловік у суді скасував свій призов на військову службу. Суд зобов’язав військову частину виключити військовозобов'язаного зі списків особового складу.

Про це повідомили у Реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

До суду звернувся 23-річний мешканець Львівської області, який працевлаштований у фермерському господарстві та отримав відстрочку від призову.

У травні його зупинили на блокпості на межі Львівської та Закарпатської областей та незаконно мобілізували попри наявність бронювання та його вік.

Чоловік звернувся до суду із позовом до військової частини, щоб визнати наказ про свій призов на військову службу незаконним та звільнитись. Позивач заявив про тиск з боку працівників ТЦК.

Представник військової частини заперечив проти задоволення позову, заявивши, що підстави для звільнення зі служби визначені Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Що вирішив суд

Суддя Роксолана Качур встановила, що позивач є заброньованим від мобілізації та завернула увагу представника ТЦК, що витяг із підписом та печаткою керівника є належним доказом, що підтверджує надання відстрочки.

У зв'язку з цим позивач, маючи цей документ, не підлягав призову на військову службу.

Суддя повністю задовольнила позов військовозобов’язаного, визнала протиправним та скасувала його призов на військову службу та зобов’язала звільнити його зі служби.

Нагадаємо, у Запоріжжі суд жорстко покарав колишнього полоненого бійця ЗСУ. Він добровільно здався в полон, а ще допомагав російським окупантам розповсюджувати пропаганду "про звірства "Азова"".

Також раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області жінка зливала в Viber-групі місцеперебування та переміщення представників ТЦК. Суд призначив їй покарання.