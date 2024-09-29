Во Львове призывник пытался отменить свою мобилизацию

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Эспрессо Запад

Во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.

Об этом сообщили в Реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

В суд обратился 23-летний житель Львовской области, трудоустроенный в фермерском хозяйстве и получивший отсрочку от призыва.

В мае его остановили на блокпосте на границе Львовской и Закарпатской областей и незаконно мобилизовали, несмотря на наличие бронирования и его возраст.

Мужчина обратился в суд с иском в воинскую часть, чтобы признать приказ о своем призыве на военную службу незаконным и уволиться. Истец заявил о давлении со стороны работников ТЦК.

Представитель воинской части возразил против удовлетворения иска, заявив, что основания для увольнения со службы определены Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Что решил суд

Судья Роксолана Качур установила, что истец забронирован от мобилизации и обратила внимание представителя ТЦК, что выписка с подписью и печатью руководителя является надлежащим доказательством, подтверждающим предоставление отсрочки.

В связи с этим истец, имея этот документ, не подлежал призыву на военную службу.

Судья полностью удовлетворила иск военнообязанного, признала противоправным и отменила его призыв на военную службу и обязала уволить его со службы.

Напомним, в Запорожье суд жестко наказал бывшего пленника ВСУ. Он добровольно сдался в плен, а еще помогал российским оккупантам распространять пропаганду "о зверствах "Азова".

Также ранее мы сообщали, что в Черниговской области женщина сливала в Viber-группе местонахождение и перемещение представителей ТЦК . Суд назначил ей наказание.