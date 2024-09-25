У Чернігівській області судили жінку, яка повідомляла місцеперебування представників ТЦК

Військовозобов'язаний розмовляє з працівником ТЦК. Фото: скриншот з відео на Youtube

У Чернігівській області жінка повідомляла у Viber-групі місцеперебування та переміщення представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інформацію вона надавала для жителів Ніжина та Ніжинського району.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком, 38-річна жінка приєдналася до спільноти у Viber, створеної 27 січня 2024 року, у березні як учасниця. У період з 23 березня до 9 травня вона опублікувала щонайменше п’ять повідомлень про розташування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП. Йдеться про два фотознімки та три текстові дописи.

Ці повідомлення відображали реальне місце перебування військовослужбовців ТЦК та СП у відповідні періоди часу та були доступні всім учасникам спільноти, чисельність якої перевищує шість тисяч осіб.

Що вирішив суд

Жінку звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Обвинувачена визнала свою винуватість. Суд призначив їй покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Однак, зважаючи на щире каяття та те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, одружена і має на утриманні малолітнього сина, а також активно сприяла у розкритті злочину — жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки.

Нагадаємо, у Львові командир не розглянув належним чином звернення сержанта, який хотів звільнитись з ЗСУ, щоб доглядати хвору матір. Суд став на сторону сержанта.

Також чоловік двічі отримував повістки, але так і не з'явився до ТЦК. Він намагався переконати суддю, що у цивільному житті корисніший. Втім суд не погодився з його аргументами.