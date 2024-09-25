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На Черниговщине женщина сливала в Viber местонахождение ТЦК — что решил суд

25 сентября 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
В Черниговской области судили женщину, которая сообщала местонахождение представителей ТЦК
Военнообязанный разговаривает с работником ТЦК. Фото: скриншот с видео на Youtube
Виктория Козырь - редактор

В Черниговской области женщина сообщала в Viber-группе местонахождение и перемещение представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки. Информацию она предоставляла жителям Нежина и Нежинского района.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору, 38-летняя женщина присоединилась к сообществу в Viber, созданной 27 января 2024 года, в марте как участница. В период с 23 марта по 9 мая она опубликовала не менее пяти сообщений о расположении и перемещении военнослужащих ТЦК и СП. Речь идет о двух фотоснимках и трех текстовых сообщениях.

Эти сообщения отражали реальное место пребывания военнослужащих ТЦК и СП в соответствующие периоды времени и были доступны всем участникам сообщества, численность которого превышает шесть тысяч человек.

Что решил суд

Женщину обвинили в совершении уголовного преступления. Речь идет о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. 

Обвиняемая признала свою виновность. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако, учитывая искреннее раскаяние и то, что она впервые привлекается к уголовной ответственности, замужем и имеет на иждивении малолетнего сына, а также активно способствовала в раскрытии преступления — женщину освободили от отбывания наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года.

Напомним, во Львове командир не рассмотрел должным образом обращение сержанта, который хотел уволиться из ВСУ, чтобы ухаживать за больной матерью. Суд принял сторону сержанта.

Также мужчина дважды получал повестки, но так и не явился в ТЦК. Он пытался убедить судью, что в гражданской жизни более полезен. Впрочем, суд не согласился с его аргументами.

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