У Львові студент подав до суду на ТЦК через вручення бойової повістки

Судове засідання. Ілюстративне фото: Еспресо Захід

У Львові військовозобов'язаному, який має відстрочку від мобілізації, вручили бойову повістку. Він навчається в університеті на денній формі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Так, військовозобов’язаний чоловік вступив у 2023 році на денну форму навчання на магістратуру у "Львівську політехніку" та стоїть на військовому обліку.

За його словами, він особисто подав заяву до ТЦК на отримання відстрочки від мобілізації, а також відправив її цінним листом. Натомість військкоми не врахували наявність підстав на відстрочку та вручили чоловіку бойову повістку.

Чоловік звернувся до суду через неправомірні дії працівників військкомату. Водночас там заявили, що у квітні 2024 року громадянин прийшов у ТЦК для того, аби стати на військовий облік та надав документи про навчання у "Львівській політехніці".

Чоловік не зміг підтвердити факт навчання саме за денною формою, тому його скерували на ВЛК, де він був визнаний придатним до служби. Потім наприкінці червня він отримав бойову повістку на відправку до військової частини.

Рішення суду

Суддя встановила, що чоловік надав ТЦК документи про навчання на денній формі, але його все одно скерували на ВЛК, після чого вручили повістку, а не дали відстрочку.

Тому Львівський окружний адмінсуд задовольнив позов військовозобов’язаного й визнав протиправною діяльність ТЦК. Військкомат зобов’язали розглянути заяву із врахуванням висновків суду.

Раніше ми писали, що у Чернівцях ТЦК відмовив місцевому мешканцю у наданні відстрочки під час мобілізації. Чоловік звернувся до суду.

А у Львівській області судили чоловіка, який поскаржився до Державного бюро розслідувань на працівників ТЦК. Він заявив, що на нього здійснювали тиск та застосовували насильство.