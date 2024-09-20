У Чернівцях ТЦК відмовив чоловіку у наданні відстрочки — що вирішив суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Чернівцях територіальний центр комплектування відмовив місцевому мешканцю у наданні відстрочки під час мобілізації. Чоловік звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з рішенням, житель Чернівецької області, який є призовником і перебуває на обліку в місцевому ТЦК та СП, отримав відмову у відстрочці від призову під час мобілізації. Не погодившись із цим, він подав позов до суду.

Чоловік заявив, що має підстави для відстрочки, оскільки у його батька є інвалідність другої групи. Однак у ТЦК заявили, що в нього немає підтверджуючих документів, які вказують на відсутність інших працездатних осіб, які згідно з законом зобов’язані утримувати батька військовозобов’язаного.

Що вирішив суд

Суддя заявив, що чоловік має підстави для відстрочки від мобілізації. За його словами, у ТЦК йому безпідставно відмовили у наданні документів.

Суд задовольнив позов, визнав протиправною та скасував відмову ТЦК у наданні відстрочки від призову, а також зобов'язав видати необхідні для відстрочки документи.

Нагадаємо, у Хмельницькій області водія ЗСУ притягнули до кримінальної відповідальності за дезертирство. Військовослужбовець пройшов лікування у психіатричній лікарні та мав після виписки повернутися на службу, однак замість цього поїхав додому.

Також у Львівській області судили чоловіка, який поскаржився до Державного бюро розслідувань на працівників ТЦК. Він заявив, що на нього здійснювали тиск та застосовували насильство.