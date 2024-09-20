В Черновцах ТЦК отказал мужчине в предоставлении отсрочки — что решил суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

В Черновцах территориальный центр комплектования отказал местному жителю в предоставлении отсрочки во время мобилизации. Мужчина обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно решению, житель Черновицкой области, который является призывником и состоит на учете в местном ТЦК и СП, получил отказ в отсрочке от призыва во время мобилизации. Не согласившись с этим, он подал иск в суд.

Мужчина заявил, что имеет основания для отсрочки, поскольку у его отца есть инвалидность второй группы. Однако в ТЦК заявили, что у него нет подтверждающих документов, указывающих на отсутствие других трудоспособных лиц, которые по закону обязаны содержать отца военнообязанного.

Что решил суд

Судья заявил, что мужчина имеет основания для отсрочки от мобилизации. По его словам, в ТЦК ему безосновательно отказали в предоставлении документов.

Суд удовлетворил иск, признал противоправным и отменил отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от призыва, а также обязал выдать необходимые для отсрочки документы.

Напомним, в Хмельницкой области водителя ВСУ привлекли к уголовной ответственности за дезертирство. Военнослужащий прошел лечение в психбольнице и должен был после выписки вернуться на службу, однако вместо этого уехал домой.

Также во Львовской области судили мужчину, который пожаловался в Государственное бюро расследований на работников ТЦК. Он заявил, что на него оказывали давление и применяли насилие.