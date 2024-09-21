Во Львове студент подал в суд на ТЦК из-за вручения боевой повестки

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Эспрессо Запад

Во Львове военнообязанному, имеющему отсрочку от мобилизации, вручили боевую повестку. Он учится в университете по дневной форме.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военнообязанный мужчина поступил в 2023 году на дневную форму обучения на магистратуру во "Львовскую политехнику" и стоит на военном учете.

По его словам, он лично подал заявление в ТЦК на получение отсрочки от мобилизации, а также отправил его ценным письмом. Военкомы не учли наличие оснований на отсрочку и вручили мужчине боевую повестку.

Мужчина обратился в суд из-за неправомерных действий работников военкомата. В то же время, там заявили, что в апреле 2024 года гражданин пришел в ТЦК для того, чтобы стать на военный учет и предоставил документы об обучении во "Львовской политехнике".

Мужчина не смог подтвердить факт обучения именно по дневной форме, поэтому его направили на ВВК, где он был признан годным к службе. Затем в конце июня он получил боевую повестку на отправку в воинскую часть.

Решение суда

Судья установила, что мужчина предоставил ТЦК документы об обучении на дневной форме, но его все равно направили на ВВК, после чего вручили повестку, а не отсрочку.

Поэтому Львовский окружной админсуд удовлетворил иск военнообязанного и признал противоправным бездействие ТЦК. Военкомат обязали рассмотреть заявление с учетом выводов суда.

Ранее мы писали, что в Черновцах ТЦК отказал местному жителю в предоставлении отсрочки во время мобилизации. Мужчина обратился в суд.

А во Львовской области судили мужчину, который пожаловался в Государственное бюро расследований на работников ТЦК. Он заявил, что на него оказывали давление и применяли насилие.