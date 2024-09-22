У Львові засудили чоловіка, який у Telegram повідомляв про місця видачі повісток

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

У Львові адміністратор одного з Telegram-каналів на 1700 підписників розповсюджував інформацію про місця видачі повісток та роботу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Суд визнав чоловіка винним у зриві мобілізаційних заходів.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Львові чоловік, який займався адмініструванням каналу, інформував підписників про місця роздачі повісток. Інформацію про час та місце розташування військовослужбовців ТЦК громадянин поширював протягом шести місяців, аудиторія каналу налічувала 1700 підписників.

Фрагмент рішення суду. Фото: скриншот

"Поширення інформації щодо місця перебування військовослужбовців ТЦК та СП перешкоджало законній діяльності. Це призводить до розкриття форм та методів виконання мобілізаційного плану, зриву мобілізаційних заходів, а також підривають авторитет ЗСУ у суспільстві. Це сприяло ухиленню громадянами від виконання визначених Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" обов’язків", — йдеться в документі.

Рішення суду

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Суд призначив чоловіку пʼять років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання та призначив два роки іспитового строку.

Телефон засудженого конфіскували в дохід держави, проте ноутбук повернули.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківській області уродженка міста Стрий та її брат працювали на Генеральний штаб збройних сил Російської Федерації. Вони збирали інформацію щодо Сил оборони України, за що отримали по 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькій області суд розглядав справу 34-річного чоловіка, який ухилявся від військової служби. Чоловік отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК. Суд визнав чоловіка винним та засудив його до 3,5 року позбавлення волі.