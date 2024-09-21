Не з'явився до ТЦК з повісткою - на Хмельниччині засудили чоловіка

Судді розглядають справу. Фото: Зелений лист

У Хмельницькій області суд розглядав справу 34-річного чоловіка, який ухилявся від військової служби. Чоловік отримав повістку, але так і не з'явився до ТЦК.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Хмельницької області у п'ятницю, 20 вересня.

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Чоловік проігнорував повістку

Під час розгляду справи з'ясувалося, що військовозобов'язаний чоловік отримав повістку та мав з'явитися до ТЦК. Проте її він проігнорував та без поважних причин не прийшов у вказану дату.

Під час розслідування ухилянт неодноразово заявляв, що має бажання служити у Збройних силах України.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним та засудив його до 3,5 року позбавлення волі. Вирок не набув законної сили, тож ухилянт може подати апеляцію.

Нагадаємо, нещодавно підприємця з Володимир-Волинського суд оштрафував за допомогу ухилянтам тікати за кордон під час воєнного стану в Україні.

Також Рівненський апеляційний суд засудив військового до п'яти років позбавлення волі за дезертирство.