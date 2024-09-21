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В Хмельницкой области мужчина проигнорировал повестку и не пришел в ТЦК — решение суда

21 сентября 2024 22:33
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Не явился в ТЦК с повесткой - в Хмельницкой области осудили мужчину
Судьи рассматривают дело. Фото: Зеленый лист
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В Хмельницкой области суд рассматривал дело 34-летнего мужчины, который уклонялся от военной службы. Мужчина получил повестку, но так и не явился в ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хмельницкой области в пятницу, 20 сентября.

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Мужчина проигнорировал повестку

Во время рассмотрения дела выяснилось, что военнообязанный мужчина получил повестку и должен был явиться в ТЦК. Однако ее он проигнорировал и без уважительных причин не пришел в указанную дату.

В ходе расследования уклонист неоднократно заявлял, что имеет желание служить в Вооруженных силах Украины.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу, поэтому уклонист может подать апелляцию.

Напомним, недавно предпринимателя из Владимир-Волынского суд оштрафовал за помощь уклонистам бежать за границу во время военного положения в Украине.

Также Ровенский апелляционный суд приговорил военного к пяти годам лишения свободы за дезертирство.

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