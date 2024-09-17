У Хмельницьку засудили батька двох дітей за неявку до ТЦК

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: Полтавська ОВА

У Хмельницькому міськрайонному суді оголосили вирок для чоловіка, який є батьком двох дітей, за ухилення від мобілізації. Він свідомо не з'явився до військової частини та відмовився від бойової повістки. Йому відмовили у відбуванні умовного терміну.

Про це стало відомо із судового рішення, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Письмова фіксація від отримання повістки є аргументом для суду

У липні 2023 року обвинувачений прибув в територіальний центр комплектації (ТЦК), щоб встати на військовий облік та пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК). Лікарі визнали його обмежено придатним за станом здоров'я. У матеріалах суду зазначили, що обвинувачений мав відправитись до військової частини на початку листопада, однак він відмовився від отримання "бойової повістки". Це письмово зафіксували працівники ТЦК. У підсумку письмова фіксація такого випадку стала надалі підставою для відкриття кримінальної справи.

Чоловік не оскаржував рішення ВЛК

Обвинувачений у суді заявив, що визнає свою провину, але воювати не захотів через стан здоров'я. Втім, як виявилось, чоловік не оскаржував рішення ВЛК і не звертався до медичних закладів. Також у суді звернули увагу, що чоловік на обліках у психіатра чи нарколога не перебував.

В суді вирішили, що ухилянти деморалізують суспільство

У суді відмовились присуджувати обвинуваченому умовний термін покарання, на чому полягав Хмельницький районний відділ "Центру пробації".

"Суд не погоджується з висновком органу з питань пробації щодо виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, зважаючи на те, що свідомі громадяни України, захищаючи державу, гинуть та отримують каліцтва. Призначення іспитового строку особі, яка намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим та зневажливим відносно захисників України", — сказано у вироку.

У Хмельницькому в суді навели висновки від Верховного Суду 15 листопада 2023 року. Там йшлося, що вчинений військовозобов’язаним умисний нетяжкий злочин (ухилення від мобілізації. — Ред.), несе значну суспільну загрозу. Звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням "створює в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації".