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Отец двоих детей не явился за боевой повесткой — как его наказал суд вместо испытательного срока

17 сентября 2024 08:02
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Хмельницком осудили отца двоих детей за неявку в ТЦК
Работники ТЦК. Фото иллюстративное: Полтавская ОВА
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Хмельницком горрайонном суде огласили приговор для мужчины, который является отцом двоих детей, за уклонение от мобилизации. Он сознательно не явился в воинскую часть и отказался от боевой повестки. Ему было отказано в отбывании условного срока.

Об этом стало известно из судебного решения, обнародованного в Едином государственном реестре судебных решений.

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Письменная фиксация от получения повестки является аргументом для суда

В июле 2023 года обвиняемый прибыл в территориальный центр комплектации (ТЦК), чтобы встать на военный учет и прошел военно-врачебную комиссию (ВВК). Врачи сочли его ограниченно пригодным по состоянию здоровья. В материалах суда отметили, что обвиняемый должен был отправиться в воинскую часть в начале ноября, однако он отказался от получения "боевой повестки". Это в письменном виде зафиксировали работники ТЦК. В итоге письменная фиксация такого случая стала в дальнейшем основанием для возбуждения уголовного дела.

Мужчина не оспаривал решение ВВК

Обвиняемый в суде заявил, что признает свою вину, но воевать не захотел из-за состояния здоровья. Впрочем, как оказалось, мужчина не обжаловал решение ВВК и не обращался в медицинские учреждения. Также в суде обратили внимание, что мужчина на учете у психиатра или нарколога не состоял.

В суде решили, что уклоняющие деморализуют общество

В суде отказались присуждать обвиняемому условный срок наказания, в чем заключался Хмельницкий районный отдел "Центра пробации".

"Суд не соглашается с выводом органа по вопросам пробации по исправлению обвиняемого без изоляции от общества, учитывая, что сознательные граждане Украины, защищая государство, гибнут и получают увечья. Назначение испытательного срока лицу, пытающемуся избежать мобилизации, будет несправедливым и пренебрежительным относительно защитников Украины", — сказано в приговоре.

В Хмельницком в суде привели выводы Верховного Суда 15 ноября 2023 года. Там говорилось, что совершенное военнообязанным умышленное нетяжкое преступление (уклонение от мобилизации. — Ред.) несет значительную общественную угрозу. Освобождение от отбывания назначенного наказания с испытанием "создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление безалаберности и безнаказанности, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения и мобилизации".

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