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Во Львове администратор Telegram-канала "сливал" места работы ТЦК — как его наказал суд

22 сентября 2024 08:02
Василий Горенко - Редактор
Во Львове осудили мужчину, который в Telegram сообщал о местах выдачи повесток
Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org
Василий Горенко - Редактор

Во Львове администратор одного из Telegram-каналов на 1700 подписчиков распространял информацию о местах выдачи повесток и работе сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Суд признал мужчину виновным в срыве мобилизационных мероприятий.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Во Львове мужчина, который занимался администрированием канала, информировал подписчиков о местах раздачи повесток. Информацию о времени и месте расположения военнослужащих ТЦК гражданин распространял в течение шести месяцев, аудитория канала насчитывала 1700 подписчиков. 

Во Львове администратор Telegram-канала "сливал" места работы ТЦК - как его наказал суд - фото 1
Фрагмент решения суда. Фото: скриншот

"Распространение информации о месте пребывания военнослужащих ТЦК и СП препятствовало законной деятельности. Это приводит к раскрытию форм и методов выполнения мобилизационного плана, срыва мобилизационных мероприятий, а также подрывают авторитет ВСУ в обществе. Это способствовало уклонению гражданами от выполнения определенных Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" обязанностей", — говорится в документе.

Решение суда

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине пять лет лишения свободы и освободил от отбывания наказания и назначил два года испытательного срока.

Телефон осужденного конфисковали в доход государства, однако ноутбук вернули.

Во Львове администратор Telegram-канала "сливал" места работы ТЦК - как его наказал суд - фото 2
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области уроженка города Стрый и ее брат работали на Генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации. Они собирали информацию о Силах обороны Украины, за что получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Ранее мы сообщали, что в Хмельницкой области суд рассматривал дело уклонявшегося от военной службы 34-летнего мужчины, который получил повестку, но так и не явился в ТЦК. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

суд Telegram мобилизация ТЦК и СП уклонисты судебные решения

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