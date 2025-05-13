Чоловік публікував відео, як ТЦК вручають повістки — рішення суду

Судове засідання. Фото: Гречка

У Кропивницькому судили чоловіка, який публікував в соцмережах інформацію про роботу співробітників ТЦК та СП. На відео можна було визначити місце рейдів військкомів.

Про це пише видання "Гречка".

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Деталі справи

За даними слідства, чоловік опублікував відео, на якому видно місце вручення повісток працівниками ТЦК та СП. Водночас підозрюваний добровільно пішов на угоду зі слідством.

Чоловік повністю визнав свою провину та розповів, що є волонтером. Його адвокат подав позитивні характеристики підозрюваного і зазначив, що він не був раніше судимий.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним й призначив п'ять років позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки.

У коментарі виданню він пояснив, що розміщенням відео не мав на меті перешкоджати діяльності працівників ТЦК та СП.

Нагадаємо, у Сумській області судили чоловіка, який ухилився від мобілізації під приводом "буддизму".

А в Запоріжжі судили військового, який пішов в СЗЧ на півтора роки.