Мужчина публиковал видео, как ТЦК вручают повестки - решение суда

В Кропивницком судили мужчину за публикацию видео работы ТЦК
В Кропивницком судили мужчину, который публиковал в соцсетях информацию о работе сотрудников ТЦК и СП. На видео можно было определить место рейдов военкоматов.
Об этом пишет издание "Гречка".
Детали дела
По данным следствия, мужчина опубликовал видео, на котором видно место вручения повесток работниками ТЦК и СП. В то же время подозреваемый добровольно пошел на сделку со следствием.
Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что является волонтером. Его адвокат подал положительные характеристики подозреваемого и отметил, что он не был ранее судим.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным и назначил пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.
В комментарии изданию он пояснил, что размещением видео не имел целью препятствовать деятельности работников ТЦК и СП.
Напомним, в Сумской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации под предлогом "буддизма".
А в Запорожье судили военного, который ушел в СЗЧ на полтора года.
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