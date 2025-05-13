Мужчина публиковал видео, как ТЦК вручают повестки - решение суда

Судебное заседание. Фото: Гречка

В Кропивницком судили мужчину, который публиковал в соцсетях информацию о работе сотрудников ТЦК и СП. На видео можно было определить место рейдов военкоматов.

Об этом пишет издание "Гречка".

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Детали дела

По данным следствия, мужчина опубликовал видео, на котором видно место вручения повесток работниками ТЦК и СП. В то же время подозреваемый добровольно пошел на сделку со следствием.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что является волонтером. Его адвокат подал положительные характеристики подозреваемого и отметил, что он не был ранее судим.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.

В комментарии изданию он пояснил, что размещением видео не имел целью препятствовать деятельности работников ТЦК и СП.

Напомним, в Сумской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации под предлогом "буддизма".

А в Запорожье судили военного, который ушел в СЗЧ на полтора года.