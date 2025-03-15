Адміністратор Telegram-каналу про ТЦК отримав вирок суду у Кропивницькому

Рішення судді. Фото: Pexels

У Кропивницькому суд виніс вирок чоловіку, який адміністрував Telegram-канал із даними про пересування працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та поліції. Його визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та засудили.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Слідство встановило, що з січня по лютий 2025 року обвинувачений створив і адміністрував Telegram-канал, де розміщувалися повідомлення про місця вручення повісток та пересування мобільних груп територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Учасники чату використовували умовні позначення, такі як "сонце", "тучі", "гроза", "сині", "зелені", інформуючи таким чином про наявність чи відсутність працівників ТЦК та поліції на вулицях. Також у чаті публікували геолокаційні повідомлення, щоб оперативно передавати інформацію про можливі перевірки.

Чоловік забезпечував безперешкодне функціонування цього каналу, публікував оновлення, перевіряв і аналізував інформацію, а також модерував контент, залишаючи лише ті повідомлення, які стосувалися ухилення від мобілізації. Таким чином, Telegram-спільнота фактично сприяла громадянам, які не бажали ставати на військовий облік або уникали призову.

За даними слідства, на момент арешту на канал було підписано кілька тисяч осіб. Після викриття діяльності адміністратора правоохоронці заблокували спільноту, а самого чоловіка затримали.

Судовий процес і вирок

Справу розглядав Кіровський районний суд Кропивницького. Обвинувачений визнав свою провину, пішов на угоду зі слідством і погодився співпрацювати. Суд затвердив угоду про визнання винуватості, визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Водночас, враховуючи каяття обвинуваченого та відсутність обтяжуючих обставин, суд звільнив його від відбування покарання, встановивши іспитовий строк у два роки. За цей час він зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Крім того, суд ухвалив рішення повернути йому мобільний телефон, який використовувався для адміністрування каналу.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові в суді винесли вирок росіянину, який інформував у Telegram про роботу ТЦК у місті.

А на Черкащині суд ухвалив вирок щодо депутата, який пропонував за хабарі ухилянтам домовитися із МСЕК.