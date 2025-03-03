Чоловік інформував про місця роздачі повісток — рішення суду

Працівники ТЦК біля закладу. Ілюстративне фото: Трибуна Бровари

У Харкові судили чоловіка, який сповіщав мешканців міста призовного віку про мобілізаційні заходи. Для цього він створив канал у Telegram.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У Харкові уродженець Росії, який має українське громадянство, створив 17 грудня 2024 року та адміністрував Telegram-канал, в якому писав про мобілізаційні заходи у Новобаварському та Шевченківському районах міста.

В соцмережах він зазначав адреси, за якими перебувають військовослужбовці ТЦК. Таким чином він надавав допомогу в уникненні отримання повісток особам, які ухиляються від військового обліку або іншим чином порушують правила військового обліку.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном два роки.

Нагадаємо, на Волині судили водія рейсового автобуса, який намагався ввезти з-за кордону велику партію віскі.

А на Запоріжжі відбувся суд у справі підпалювача військових автомобілів.