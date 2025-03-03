Мужчина информировал о местах раздачи повесток — решение суда

Сообщал о работе ТЦК в Telegram — в Харькове судили мужчину
В Харькове судили мужчину, который извещал жителей города призывного возраста о мобилизационных мероприятиях. Для этого он создал канал в Telegram.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В Харькове уроженец России, который имеет украинское гражданство, создал 17 декабря 2024 года и администрировал Telegram-канал, где писал о мобилизационных мероприятиях в Новобаварском и Шевченковском районах города.
В соцсетях он отмечал адреса, по которым находятся военнослужащие ТЦК. Таким образом он оказывал помощь в избежании получения повесток лицам, которые уклоняются от воинского учета или иным образом нарушают правила воинского учета.
Решение суда
Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года.
Напомним, на Волыни судили водителя рейсового автобуса, который пытался ввезти из-за границы крупную партию виски.
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