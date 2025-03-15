Администратор Telegram-канала о ТЦК получил приговор суда в Кропивницком

Решение судьи. Фото: Pexels

В Кропивницком суд вынес приговор мужчине, который администрировал Telegram-канал с данными о передвижении работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и полиции. Его признали виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и осудили.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Как работал Telegram-канал для уклонистов

Следствие установило, что с января по февраль 2025 года обвиняемый создал и администрировал Telegram-канал, где размещались сообщения о местах вручения повесток и передвижения мобильных групп территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Участники чата использовали условные обозначения, такие как "солнце", "тучи", "гроза", "синие", "зеленые", информируя таким образом о наличии или отсутствии работников ТЦК и полиции на улицах. Также в чате публиковали геолокационные сообщения, чтобы оперативно передавать информацию о возможных проверках.

Мужчина обеспечивал беспрепятственное функционирование этого канала, публиковал обновления, проверял и анализировал информацию, а также модерировал контент, оставляя только те сообщения, которые касались уклонения от мобилизации. Таким образом, Telegram-сообщество фактически способствовало гражданам, которые не желали становиться на воинский учет или избегали призыва.

По данным следствия, на момент ареста на канал было подписано несколько тысяч человек. После разоблачения деятельности администратора правоохранители заблокировали сообщество, а самого мужчину задержали.

Судебный процесс и приговор

Дело рассматривал Кировский районный суд Кропивницкого. Обвиняемый признал свою вину, пошел на сделку со следствием и согласился сотрудничать. Суд утвердил соглашение о признании виновности, признал мужчину виновным по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время, учитывая раскаяние обвиняемого и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд освободил его от отбывания наказания, установив испытательный срок в два года. За это время он обязан периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме того, суд принял решение вернуть ему мобильный телефон, который использовался для администрирования канала.

Напомним, недавно в Харькове в суде вынесли приговор россиянину, который информировал в Telegram о работе ТЦК в городе.

А в Черкасской области суд вынес приговор в отношении депутата, который предлагал за взятки уклонистам договориться с МСЭК.