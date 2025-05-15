Чоловік пройшов ВЛК, але не погодився отримувати повістку

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Кіровоградській області громадянина було засуджено до позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Обвинувачений відмовився брати повістку та з'являтись на мобілізаційний пункт.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його "обмежено придатним" до військової служби. Потім йому намагалися вручити повістку, однак він категорично відмовився її отримати.

На судовому засіданні підсудний визнав свою вину та висловив каяття. Він пояснив свої дії погіршеним станом здоров'я, стверджуючи, що нездатний служити в армії.

Рішення суду

Суд, проаналізувавши матеріали справи, визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що у Кропивницькому судили чоловіка, який публікував в соцмережах інформацію про роботу співробітників ТЦК та СП. На відео можна було визначити місце рейдів військкомів.

А в Запоріжжі судили військового, який пішов в СЗЧ на півтора роки.