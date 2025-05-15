Мужчина прошел ВВК, но не согласился получать повестку

В Кропивницком мужчина отказался служить — какое решение суда
В Кировоградской области гражданин был приговорен к лишению свободы за уклонение от мобилизации. Обвиняемый отказался брать повестку и появляться на мобилизационный пункт.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его "ограниченно годным" к военной службе. Затем ему пытались вручить повестку, однако он категорически отказался ее получить.
На судебном заседании подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил свои действия ухудшенным состоянием здоровья, утверждая, что неспособен служить в армии.
Решение суда
Суд, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Кропивницком судили мужчину, который публиковал в соцсетях информацию о работе сотрудников ТЦК и СП. На видео можно было определить место рейдов военкоматов.
А в Запорожье судили военного, который ушел в СЗЧ на полтора года.
Читайте Новини.LIVE!