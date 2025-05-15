Мужчина прошел ВВК, но не согласился получать повестку

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кировоградской области гражданин был приговорен к лишению свободы за уклонение от мобилизации. Обвиняемый отказался брать повестку и появляться на мобилизационный пункт.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его "ограниченно годным" к военной службе. Затем ему пытались вручить повестку, однако он категорически отказался ее получить.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил свои действия ухудшенным состоянием здоровья, утверждая, что неспособен служить в армии.

Решение суда

Суд, проанализировав материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком судили мужчину, который публиковал в соцсетях информацию о работе сотрудников ТЦК и СП. На видео можно было определить место рейдов военкоматов.

А в Запорожье судили военного, который ушел в СЗЧ на полтора года.