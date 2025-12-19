Хірурга з Кременчука оштрафували через суд за хабар для ТЦК

Затримання підозрюваного. Фото: ДБР

Автозаводський районний суд Кременчука оштрафував місцевого хірурга, який, за матеріалами справи, взяв 12 тисяч доларів США за обіцянку вплинути на начальника ТЦК та допомогти чоловікові отримати відстрочку від мобілізації. Відомо, що він входив до складу міської позаштатної військово-лікарської комісії.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Лікаря судили за спробу підкупити ТЦК

За матеріалами судової справи, початку серпня 2024 року до засудженого звернувся чоловік, який хотів поїхати за кордон до родини.

Перша зустріч відбулася 28 серпня 2024 року в кабінеті хірурга. Там чоловік сказав, що шукає консультацію, бо планує виїзд. За версією обвинувачення, лікар відповів, що для цього спочатку потрібно зробити фіктивну" інвалідність, назвав ціну за свої послуги у 15 тисяч доларів і попередив, що оформлення може тривати не менше шести місяців. Також він попросив принести копії документів.

Вже 2 вересня 2024 року чоловік передав лікарю довідку з роботи про доходи та копії паспорта й ідентифікаційного коду. Після цього йому призначили зустріч на 4 вересня. Тоді, як ідеться у вироку, хірург показав на телефоні цифри "12 000" і пояснив, що саме стільки треба заплатити за "вирішення питання" з відстрочкою через вплив на посадових осіб ТЦК, зокрема на начальника.

Гроші, за даними суду, передали 11 вересня 2024 року. Близько 14:40 чоловік знову прийшов до лікаря, після чого вони спілкувалися в автомобілі BMW 535i. Далі хірург підвіз його до автомобіля Infiniti Q40, який стояв на узбіччі і сказав передати кошти водієві. У вироку окремо зазначено, що водій не знав, що йому передають неправомірну вигоду.

Після цього, як описано у вироку, лікар запевняв, що допоможе з оформленням інвалідності, статусу пенсіонера і подальшим отриманням відстрочки, щоб чоловік міг виїжджати за кордон під час воєнного стану. У суді обвинувачений визнав провину, підтвердив суму, дату й місце передачі коштів, заявив про каяття та попросив не карати суворо.

Суд кваліфікував дії лікаря за ч. 2 ст. 369-2 КК України та призначив штраф 493 680 грн. Сплату штрафу розстрочили на 12 місяців: щомісяця йому потрібно платити по 41 140 грн, починаючи з моменту, коли вирок набуде законної сили.

