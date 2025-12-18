Суд на Львівщині виніс вирок жінці за поширення інформації про ТЦК

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Бродівський районний суд Львівської області виніс вирок жінці, яка під час воєнного стану поширювала у Viber-каналі інформацію про роботу територіальних центрів комплектування. Обвинувачена щиро розкаялась у суді.

Про це стало відомо зі судового вироку, який опублікували на Єдиному додержавному реєстрі судових рішень.

Як встановив суд, мешканка Львівщини протягом двох тижнів була адміністраторкою Viber-каналу. У цей період вона кілька разів публікувала повідомлення про пересування мобільних груп районних ТЦК та СП, а також контролювала схожі дописи інших учасників каналу.

У суді жінка повністю визнала свою вину. Вона підтвердила, що чотири рази розміщувала такі повідомлення та модерувала публікації інших користувачів. Обвинувачена пояснила, що усвідомлює наслідки своїх дій, і заявила про щире каяття.

Суд також врахував, що жінка раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, має двох малолітніх дітей, опікується неповнолітньою сестрою та позитивно характеризується за місцем проживання.

За результатами розгляду справи суд призначив їй п’ять років позбавлення волі. Водночас реального відбування покарання не буде: жінку звільнили з випробуванням строком на один рік. Протягом цього часу вона має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Окрім цього, суд скасував арешт частини майна та постановив повернути власникам мобільний телефон iPhone 13, ноутбук і сім-карти. Телефон iPhone 14 Pro, який використовувався для поширення інформації, конфіскували.

