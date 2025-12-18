Суд во Львовской области вынес приговор женщине за распространение информации о ТЦК

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Бродовский районный суд Львовской области вынес приговор женщине, которая во время военного положения распространяла в Viber-канале информацию о работе территориальных центров комплектования. Обвиняемая искренне раскаялась в суде.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином догосударственном реестре судебных решений.

Как установил суд, жительница Львовщины в течение двух недель была администратором Viber-канала. В этот период она несколько раз публиковала сообщения о передвижении мобильных групп районных ТЦК и СП, а также контролировала похожие сообщения других участников канала.

В суде женщина полностью признала свою вину. Она подтвердила, что четыре раза размещала такие сообщения и модерировала публикации других пользователей. Обвиняемая объяснила, что осознает последствия своих действий, и заявила об искреннем раскаянии.

Суд также учел, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, имеет двух малолетних детей, занимается несовершеннолетней сестрой и положительно характеризуется по месту жительства.

По результатам рассмотрения дела суд назначил ей пять лет лишения свободы. В то же время реального отбывания наказания не будет: женщину освободили с испытанием сроком на один год. В течение этого времени она должна периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме этого, суд отменил арест части имущества и постановил вернуть владельцам мобильный телефон iPhone 13, ноутбук и сим-карты. Телефон iPhone 14 Pro, который использовался для распространения информации, конфисковали.

