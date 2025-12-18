Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Суд наказал женщину за публикацию данных о работе ТЦК в Viber

Суд наказал женщину за публикацию данных о работе ТЦК в Viber

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 10:02
Суд во Львовской области вынес приговор женщине за распространение информации о ТЦК
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Бродовский районный суд Львовской области вынес приговор женщине, которая во время военного положения распространяла в Viber-канале информацию о работе территориальных центров комплектования. Обвиняемая искренне раскаялась в суде.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином догосударственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

На Львовщине судили женщину за распространение данных о месте раздачи повесток

Как установил суд, жительница Львовщины в течение двух недель была администратором Viber-канала. В этот период она несколько раз публиковала сообщения о передвижении мобильных групп районных ТЦК и СП, а также контролировала похожие сообщения других участников канала.

В суде женщина полностью признала свою вину. Она подтвердила, что четыре раза размещала такие сообщения и модерировала публикации других пользователей. Обвиняемая объяснила, что осознает последствия своих действий, и заявила об искреннем раскаянии.

Суд также учел, что женщина ранее не привлекалась к уголовной ответственности, имеет двух малолетних детей, занимается несовершеннолетней сестрой и положительно характеризуется по месту жительства.

По результатам рассмотрения дела суд назначил ей пять лет лишения свободы. В то же время реального отбывания наказания не будет: женщину освободили с испытанием сроком на один год. В течение этого времени она должна периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Кроме этого, суд отменил арест части имущества и постановил вернуть владельцам мобильный телефон iPhone 13, ноутбук и сим-карты. Телефон iPhone 14 Pro, который использовался для распространения информации, конфисковали.

Напомним, жителя Тернопольщины наказали в суде за продажу наркотических и психотропных веществ через Telegram.

Также в Одессе передали в суд дело в отношении 31-летнего мужчины, который совершил насилие над 7-летней девочкой и убил ее.

суд Viber повестки ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации