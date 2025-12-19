Хирурга из Кременчуга оштрафовали через суд за взятку для ТЦК

Задержание подозреваемого. Фото: ГБР

Автозаводской районный суд Кременчуга оштрафовал местного хирурга, который, по материалам дела, взял 12 тысяч долларов США за обещание повлиять на начальника ТЦК и помочь мужчине получить отсрочку от мобилизации. Известно, что он входил в состав городской внештатной военно-врачебной комиссии.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Врача судили за попытку подкупить ТЦК

По материалам судебного дела, в начале августа 2024 года к осужденному обратился мужчина, который хотел поехать за границу к семье.

Первая встреча состоялась 28 августа 2024 года в кабинете хирурга. Там мужчина сказал, что ищет консультацию, потому что планирует выезд. По версии обвинения, врач ответил, что для этого сначала нужно сделать "фиктивную" инвалидность, назвал цену за свои услуги в 15 тысяч долларов и предупредил, что оформление может занять не менее шести месяцев. Также он попросил принести копии документов.

Уже 2 сентября 2024 года мужчина передал врачу справку с работы о доходах и копии паспорта и идентификационного кода. После этого ему назначили встречу на 4 сентября. Тогда, как говорится в приговоре, хирург показал на телефоне цифры "12 000" и объяснил, что именно столько надо заплатить за "решение вопроса" с отсрочкой из-за влияния на должностных лиц ТЦК, в частности на начальника.

Деньги, по данным суда, передали 11 сентября 2024 года. Около 14:40 мужчина снова пришел к врачу, после чего они общались в автомобиле BMW 535i. Далее хирург подвез его к автомобилю Infiniti Q40, который стоял на обочине и сказал передать средства водителю. В приговоре отдельно указано, что водитель не знал, что ему передают неправомерную выгоду.

После этого, как описано в приговоре, врач уверял, что поможет с оформлением инвалидности, статуса пенсионера и последующим получением отсрочки, чтобы мужчина мог выезжать за границу во время военного положения. В суде обвиняемый признал вину, подтвердил сумму, дату и место передачи средств, заявил о раскаянии и попросил не наказывать строго.

Суд квалифицировал действия врача по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и назначил штраф 493 680 грн. Уплату штрафа рассрочили на 12 месяцев: ежемесячно ему нужно платить по 41 140 грн, начиная с момента, когда приговор вступит в законную силу.

