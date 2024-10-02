Оновлення даних у ТЦК — в Києві чоловік безпідставно отримав штраф і подав позов до суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: Український тиждень

У Києві Територіальний центр комплектування (ТЦК) оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень коли той прийшов оновити дані. Військовозобов'язаний не погодився з рішенням і подав позов до суду.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Деталі справи

Позивач звернувся до суду після того, як був оштрафований під час візиту до ТЦК для уточнення своїх облікових даних.

Замість проведення стандартної процедури, представники ТЦК склали на нього протокол за порушення правил військового обліку.

Чоловік стверджує, що не отримував жодних попередніх викликів від ТЦК і своєчасно з’явився для уточнення даних.

Рішення суду

Суд встановив, що ТЦК не надало належних доказів повторного порушення правил військового обліку або вручення офіційного виклику, що є обов’язковою умовою для притягнення до відповідальності.

Зважаючи на відсутність доказів порушення та недоведеність вини позивача, суд скасував штраф і постанову про адміністративне правопорушення, задовольнивши позов у справі.

Також ми писали, що житель Миколаївської області пройшов ВЛК, яка визнала його придатним, однак відмовився від отримання бойової повістки. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що виховує неповнолітню дитину з інвалідністю.

Нагадаємо, у Вінниці мобілізували чоловіка, який мав відстрочку від військового призову до кінця листопада поточного року. Незаконні дії працівників ТЦК мобілізований оскаржив у суді.