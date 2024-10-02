Обновление данных в ТЦК — в Киеве мужчина безосновательно получил штраф и подал иск в суд

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Украинская неделя

В Киеве Территориальный центр комплектования (ТЦК) оштрафовал мужчину на 17 тысяч гривен, когда тот пришел обновить данные. Военнообязанный не согласился с решением и подал иск в суд.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Детали дела

Истец обратился в суд после того, как во время визита в ТЦК для уточнения своих учетных данных его оштрафовали.

Вместо проведения стандартной процедуры представители ТЦК составили на него протокол за нарушение правил военного учета.

Мужчина утверждает, что не получал никаких предварительных вызовов от ТЦК и своевременно явился для уточнения данных.

Решение суда

Суд установил, что ТЦК не предоставил надлежащих доказательств повторного нарушения правил военного учета или вручения официального вызова, что является обязательным условием привлечения к ответственности.

Ввиду отсутствия доказательств нарушения и недоказанности вины истца, суд отменил штраф и постановление об административном правонарушении, удовлетворив иск по делу.

Также мы писали, что житель Николаевской области прошел ВЛК, которая сочла его годным, однако отказался от получения боевой повестки. Свой поступок мужчина объяснил тем, что воспитывает несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Напомним, в Виннице мобилизовали мужчину, который имел отсрочку от военного призыва до конца ноября текущего года. Незаконные действия работников ТЦК мобилизованный обжаловал в суде.