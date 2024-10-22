У Хмельницьку суд засудив до трьох років ухилянта, батька двох дітей

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному чоловіку. Скриншот з відео на Youtube

У Хмельницьку суд призначив три роки тюрми місцевому мешканцю за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік намагався уникнути виконання військового обов'язку, аргументуючи це тим, що у нього двоє неповнолітніх дітей.

Про це говориться у судовому реєстрі.

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Обставини справи

Суд з'ясував, у липні 2023 року обвинувачений прибув до ТЦК для взяття на військовий облік. Там же чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його обмежено придатним до військової служби. На початку листопада обвинувачений мав відправитися до військової частини, однак відмовився отримувати "бойову" повістку.

Відповідну відмову співробітники ТЦК зафіксували письмово, що у підсумку стало підставою для відкриття кримінального провадження.

У суді чоловік, який є батьком двох неповнолітніх дітей, визнав свою провину, але воювати не пішов, оскільки вважає себе непридатним для військової служби за станом здоров’я. Окрім того, як з’ясував суд, обвинувачений не оскаржував рішення ВЛК і в медичні заклади не звертався.

Що вирішив суд

Суд дійшов до висновку, що провина військовозобов’язаного доведена. Крім того, він є осудним, на обліках у нарколога та психіатра не перебуває.

При цьому суд відмовився застосовувати до обвинуваченого умовний термін покарання, на чому наполягав хмельницький районний відділ "Центру пробації".

"Суд не погоджується з висновком органу з питань пробації щодо виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, зважаючи на те, що свідомі громадяни України, захищаючи державу, гинуть та отримують каліцтва. Призначення іспитового строку особі, яка намагається уникнути мобілізації, буде несправедливим та зневажливим відносно захисників України", — сказано у вироку.

Таким чином суд аргументував своє рішення відправити чоловіка за грати на три роки.

Нагадаємо, житель Полтавської області проведе за ґратами три роки за ухилення від військового призову. Чоловік не схотів іти воювати, бо, попри рішення ВЛК, вважає себе непридатним до служби.

Також ми повідомляли, що на Волині визнали винним в ухиленні від мобілізації чоловіка, який після проходження ВЛК відмовився від повістки на відправлення до військової частини. Своє рішення чоловік аргументував необхідністю доглядати за хворою матір'ю.