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В Хмельницком отец двоих детей отказался от повестки — как его наказал суд

22 октября 2024 08:02
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Хмельницком суд приговорил к трем годам уклоняющего, отца двух детей
Работник ТЦК выписывает повестку военнообязанному мужчине. Скриншот с видео на Youtube
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Хмельницком суд назначил три года тюрьмы местному жителю за уклонение от призыва военной службы во время мобилизации. Мужчина пытался избежать исполнения воинского долга, аргументируя это тем, что у него двое несовершеннолетних детей.

Об этом говорится в судебном реестре.

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Обстоятельства дела

Суд выяснил, что в июле 2023 года обвиняемый прибыл в ТЦК для взятия на военный учет. Там же мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его ограниченно годным к военной службе. В начале ноября обвиняемый должен был отправиться в воинскую часть, однако отказался получать "боевую" повестку.

Соответствующий отказ сотрудники ТЦК зафиксировали в письменном виде, что в итоге стало основанием для возбуждения уголовного производства.

В суде мужчина, являющийся отцом двух несовершеннолетних детей, признал свою вину, но воевать не ушел, поскольку считает себя непригодным для военной службы по состоянию здоровья. Кроме того, как выяснил суд, обвиняемый не оспаривал решение ВВК и в медицинские учреждения не обращался.

Что решил суд

Суд пришел к выводу, что вина военнообязанного доказана. Кроме того, он вменяем, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

При этом суд отказался применять к обвиняемому условный срок, на чем настаивал хмельницкий районный отдел "Центра пробации".

"Суд не соглашается с выводом органа по вопросам пробации по исправлению обвиняемого без изоляции от общества, учитывая, что сознательные граждане Украины, защищая государство, гибнут и получают увечья. Назначение испытательного срока лицу, пытающемуся избежать мобилизации, будет несправедливым и пренебрежительным относительно защитников Украины", — сказано в приговоре.

Таким образом, суд аргументировал свое решение отправить мужчину за решетку на три года.

Напомним, житель Полтавской области проведет за решеткой три года за уклонение от военного призыва. Мужчина не захотел идти воевать, потому что, несмотря на решение ВВК, считает себя непригодным к службе.

Также мы сообщали, что на Волыни признали виновным в уклонении от мобилизации мужчины, который после прохождения ВВК отказался от повестки на отправку в воинскую часть. Свое решение мужчина аргументировал необходимостью ухаживать за больной матерью.

Украина ТЦК и СП Хмельницкий мобилизация судебные решения повестки

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