У Хмельницькому жінка наїхала на копа під час мобілізаційного рейду

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Хмельницькому жінка, скоїла наїзд на поліцейського під час спільної перевірки правоохоронців та представників ТЦК її чоловіка. Суд ухвалив остаточне рішення щодо неї і конфіскував її автомобіль.

Про це йдеться у судовому рішенні, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Жінка наїхала на працівників ТЦК

Інцидент стався 11 грудня 2024 року, коли старший дільничний офіцер поліції разом з військовими комісарами підійшли до чоловіка у дворі багатоквартирного будинку з вимогою пред’явити документи. Той заявив, що документи він нібито залишив в авто, після чого зайшов до BMW і зачинився всередині. Проте, на неодноразові вимоги поліції, чоловік не став виходити з машини.

Згодом до авто підійшла його дружина, сіла за кермо, завела машину і почала їхати вперед. Перед машиною стояв поліцейський, проте, жінку це не зупинило, вона не загальмувала та наїхала на поліцейського, внаслідок цього правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження.

Хмельницький міськрайонний суд визнав, що жінка навмисно завдала травм поліцейському під час виконання ним службових обов’язків. Водночас суд задовольнив клопотання трудового колективу ФОП, де обвинувачена працює закрійницею, і звільнив її від відповідальності, передавши на поруки. Кримінальне провадження було закрито, однак автомобіль "BMW 520", на якому жінка скоїла наїзд на поліцейського, суд все ж таки постановив конфіскувати.

Адвокат намагався оскаржити цю частину ухвали, посилаючись на нібито провокацію з боку потерпілого, а також на важливість транспортного засобу для життя обвинуваченої. Але колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що конфіскація є законною та обґрунтованою.

Суд зауважив, що правоохоронець брав участь у заходах з оповіщення військовозобов’язаних під час дії воєнного стану, а дії жінки були умисними.

Нагадаємо, на Прикарпатті судили чоловіка та його сина за те, що вони побили працівника ТЦК.

Також в Одесі стався скандал за участі ТЦК — під час затримання чоловіка йому зламали ключицю і замість надання медичної допомоги доставили у військкомат.