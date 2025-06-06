В Хмельницком женщина наехала на копа во время мобилизационного рейда

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Хмельницком женщина, совершила наезд на полицейского во время совместной проверки правоохранителей и представителей ТЦК ее мужа. Суд принял окончательное решение в отношении нее и конфисковал ее автомобиль.

Об этом говорится в судебном решении, которое опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Женщина наехала на работников ТЦК

Инцидент произошел 11 декабря 2024 года, когда старший участковый офицер полиции вместе с военными комиссарами подошли к мужчине во дворе многоквартирного дома с требованием предъявить документы. Тот заявил, что документы он якобы оставил в авто, после чего зашел в BMW и закрылся внутри. Однако, на неоднократные требования полиции, мужчина не стал выходить из машины.

Впоследствии к авто подошла его жена, села за руль, завела машину и начала ехать вперед. Перед машиной стоял полицейский, однако, женщину это не остановило, она не затормозила и наехала на полицейского, в результате этого правоохранитель получил легкие телесные повреждения.

Хмельницкий горрайонный суд признал, что жінканавмисно нанесла травмы полицейскому во время выполнения им служебных обязанностей. В то же время суд удовлетворил ходатайство трудового коллектива ФЛП, где обвиняемая работает закройщицей, и освободил ее от ответственности, передав на поруки. Уголовное производство было закрыто, однако автомобиль "BMW 520", на котором женщина совершила наезд на полицейского, суд все же постановил конфисковать.

Адвокат пытался обжаловать эту часть постановления, ссылаясь на якобы провокацию со стороны потерпевшего, а также на важность транспортного средства для жизни обвиняемой. Но коллегия судей апелляционного суда пришла к выводу, что конфискация является законной и обоснованной.

Суд отметил, что правоохранитель участвовал в мероприятиях по оповещению военнообязанных во время действия военного положения, а действия женщины были умышленными.

Напомним, на Прикарпатье судили мужчину и его сына за то, что они избили работника ТЦК.

Также в Одессе произошел скандал с участием ТЦК - во время задержания мужчины ему сломали ключицу и вместо оказания медицинской помощи доставили в военкомат.