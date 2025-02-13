У Хмельницькому чоловік скоїв самогубство в ТЦК

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Хмельницькому чоловік вчинив самогубство у територіальному центрі комплектування. Інцидент стався під час проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького обласного ТЦК і СП у Facebook у четвер, 13 лютого.

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Під час перевірки військово-облікових документів до ТЦК доставили чоловіка для оновлення облікових даних і проходження ВЛК. Відомо, що він перебував у розшуку за порушення військового обліку.

"Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося", — йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголошують, що життя — це найвища цінність, навіть у найважчих обставинах. Самогубство не лише забирає у людини шанс знайти вихід із труднощів, але й залишає гіркоту та нерозуміння серед рідних і близьких.

Людей закликали памʼятати, що жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки.

"Ситуації, подібні до проходження військово-лікарської комісії, можуть викликати стрес перед невизначеністю чи навіть паніку, але це не привід ухвалювати рішення, які не можна змінити. Військова служба не є вироком, а будь-які питання щодо її проходження можуть бути вирішені законним та конструктивним шляхом. Варто пам’ятати: немає обставин, які виправдовують втрату власного життя", — йдеться у повідомленні.

Допис Хмельницького ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові чоловік вдарив ножем працівника ТЦК. Його затримали правоохоронці.

Раніше на Рівненщині невідомі напали на військовослужбовців ТЦК під час перевірки військово-облікових документів.