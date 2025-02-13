В Хмельницком мужчина совершил самоубийство в ТЦК

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Хмельницком мужчина совершил самоубийство в территориальном центре комплектования. Инцидент произошел во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП в Facebook в четверг, 13 февраля.

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Во время проверки военно-учетных документов в ТЦК доставили мужчину для обновления учетных данных и прохождения ВВК. Известно, что он находился в розыске за нарушение воинского учета.

"Во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте ему была оказана оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако от массивного кровотечения последний умер в карете скорой помощи. Сейчас продолжаются следственные действия. Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось", — говорится в сообщении.

В ТЦК отмечают, что жизнь — это высшая ценность, даже в самых тяжелых обстоятельствах. Самоубийство не только забирает у человека шанс найти выход из трудностей, но и оставляет горечь и непонимание среди родных и близких.

Людей призвали помнить, что ни одна правовая или административная процедура не является настолько безвыходной, чтобы оправдывать радикальные поступки.

"Ситуации, подобные прохождению военно-врачебной комиссии, могут вызвать стресс перед неопределенностью или даже панику, но это не повод принимать решения, которые нельзя изменить. Военная служба не является приговором, а любые вопросы по ее прохождению можно решить законным и конструктивным путем. Стоит помнить: нет обстоятельств, которые оправдывают потерю собственной жизни", — говорится в сообщении.

Пост Хмельницкого ТЦК. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове мужчина ударил ножом работника ТЦК. Его задержали правоохранители.

Ранее в Ровенской области неизвестные напали на военнослужащих ТЦК во время проверки военно-учетных документов.